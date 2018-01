Uber zmienia zasady płatności. Zablokuje środki na koncie

Uber wprowadził preautoryzację opłaty. Oznacza to, że w chwili zamówienia przejazdu zostanie nałożona tymczasowa blokada środków w wybranej przez pasażera formie płatności. Po ukończeniu przejazdu z góry ustalona kwota zostanie pobrana z jego konta.

Preautoryzacja to rezerwacja środków na koncie klienta - środki nie są pobierane z konta, a jedynie zablokowane do czasu faktycznej zapłaty po przejeździe lub do czasu unieważnienia preautoryzacji.

Jeśli w czasie przejazdu pasażer doda przystanki lub zdecyduje się na inne miejsce docelowe, na jego koncie bankowym mogą widnieć dwie różne pozycje dotyczące przejazdu.

Jedna to faktycznie pobrana opłata, a druga to preautoryzacja, która automatycznie zostanie unieważniona po wykonaniu przejazdu.

Jak poinformowała tvn24bis.pl Ilona Grzywińska z biura prasowego Ubera, preautoryzacja jest jedną z metod wzmacniających bezpieczeństwo transakcji.

Choć odblokowanie środków może potrwać w zależności od banku nawet do kilku dni, to Grzywińska zwraca uwagę, że w większości przypadków zablokowane środki wracają po kilku minutach.