Takiego ruchu w polskich salonach samochodowych nie było już dawno. Sprzedaż nowych aut w 2017 roku najprawdopodobniej wzrosła do 490 tysięcy z niewiele ponad 416 tysięcy w 2016 roku. Jakie marki i modele były najpopularniejsze w mijającym roku?

Zgodnie z prognozą Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar autosalony sprzedadzą w tym roku 490 tysięcy nowych samochodów osobowych, wobec 416,2 tys. aut w roku 2016. Wzrost jest aż 18-procentowy, a sam wynik najlepszy od kilkunastu lat.

Volkswagen został zdetronizowany. Zaskakujący lider popularności w Norwegii Tesla w grudniu wysunęła się na czoło wyścigu o tytuł najpopularniejszego produc... zobacz więcej » "Tegoroczny rezultat za 12 miesięcy będzie po raz pierwszy większy od wyniku zanotowanego w 2000 roku, gdy w Polsce sprzedało się ponad 468 tysięcy aut" - ocenia Instytut.

Na początku grudnia Samar podał, że w listopadzie zarejestrowano 45 tys. 961 samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 t.). Oznaczało to 9 proc. wzrost rok do roku. Pełne dane za grudzień będą znane w styczniu.

Skąd wzrosty?

- Polski rynek nowych samochodów osobowych rozwija się dzięki dwóm czynnikom - mówi Paweł Janas z Instytutu Samar. - Pierwszym z nich jest reeksport, którego wielkość, według szacunków Instytutu Samar, od stycznia do listopada tego roku wyniosła 48 592 sztuki. Wartość ta odpowiada aż 11,11 proc. całego rynku aut osobowych - dodaje.

Reeksport polega na tym, że auto jest kupowane w Polsce i rejestrowane w naszym kraju, a następnie jest sprzedawane za granicę. Taka transakcja ma ekonomiczne uzasadnienie, gdy ceny w polskich salonach, zwłaszcza po przeliczeniu na przykład na euro, są niższe niż u naszych sąsiadów.

Drugi powód wzrostów sprzedaży w autosalonach to działania przedsiębiorców - Do końca listopada 2017 roku zakupy firmowe wzrosły rok do roku o 20,5 proc. - wyjaśnia Janas.

Zwraca na to uwagę także Mirosław Michna, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. - Firmy odpowiadają obecnie za około 70 procent rynku nowych samochodów, zaś nabywcy indywidualni kupują jednak głównie samochody używane - przyznaje.

Jego zdaniem w tej sytuacji prognoza 490 tys. rejestracji w tym roku jest jak najbardziej realna. Przemawia za tym dobra kondycja firm i oczekiwanie stabilnej sytuacji gospodarczej.

Jakie auta dla Kowalskiego?

Wśród rejestrowanych marek samochodowych (firmy i klienci indywidualni) najpopularniejsza w 2017 roku, według danych obejmujących okres do 20 grudnia, była Skoda. Drugie miejsce zajęła Toyota, a podium zamyka Volkswagen.

Wśród modeli preferowanych przez zwykłego Kowalskiego (rejestracje klientów indywidualnych w okresie styczeń-listopad) prym wiodła Fabia, a tuż za nią znalazły się Astra i Yaris.

Ranking marek samochodowych (rejestracje od 1 stycznia do 20 grudnia 2017 roku):

1. Skoda 60 662

2. Toyota 49 590

3. Volkswagen 47 445

4. Opel: 34 792

5. Ford: 28 017

6. Renault: 26 735

7. Kia: 22 486

8. Dacia: 20 734

9. Hyundai: 19 416

10. Mercedes-Benz: 15 903

Ranking modeli kupowanych przez osoby fizyczne (rejestracje w okresie styczeń-listopad):

1. Skoda Fabia 5541

2. Opel Astra 5438

3. Toyota Yaris 5226

4. Fiat Tipo 4052

5. Dacia Duster 3850

6. Skoda Octavia 3260

7. Opel Corsa 3191

8. Hyundai Tucson 3030

9. Toyota Auris 2958

10. Skoda Rapid 2950