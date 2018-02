Odtwórz: Szybkie nagrzanie samochodu zimą. Pomóc w tym może to urządzenie

Gdy mamy stłuczkę, to auto naprawiamy zazwyczaj za pieniądze z odszkodowania i uważamy sprawę za zamkniętą. Często należą nam się jednak dodatkowe pieniądze. Ubezpieczyciele powinni również wypłacać z OC sprawcy rekompensatę za to, że nasz samochód, z powodu napraw blacharskich, stracił na wartości. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Nie od dziś wiadomo, że samochody, które w przeszłości były uszkodzone, cieszą się mniejszą popularnością wśród klientów. To z kolei przekłada się na ich niższą wartość rynkową.

- Klienci mają coraz większą świadomość tego, czy samochody miały szkody, czy nie. Mają mierniki lakieru, mają serwis. Samochody, które miały większe szkody, mają później niższą cenę sprzedaży - mówi Konrad Durnakowski z Auto Salon Hajmig.

Niewielu kierowców jednak wie, że w przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy, poza pokryciem kosztów naprawy, przysługuje im dodatkowe roszczenie.

Dodatkowe roszczenie

- Odszkodowanie za utratę wartości handlowej auta może przysługiwać poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy tego wypadku. Ta kwota odpowiada różnicy między wartością auta przed wypadkiem a wartością po naprawie - tłumaczy Anna Trzcińska z "Miesięcznika Ubezpieczeniowego".

Problem w tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe, choć powinny, nie informują kierowców o przysługującym im prawie do dodatkowych pieniędzy.

- Ubezpieczyciele, z małymi wyjątkami, wykorzystują brak świadomości osób poszkodowanych, że w ogóle takie roszczenie przysługuje. To postępowanie ubezpieczycieli jest niezgodne z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała, że ubezpieczyciele powinni informować osoby poszkodowane, że takie roszczenie występuje - zwraca uwagę Piotr Budzianowski z biura Rzecznika Finansowego.

Roszczenie w wypadku nowszych samochodów może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu co do zasady przysługuje właścicielom samochodów, które po raz pierwszy uczestniczą w zderzeniu drogowym i nie mają więcej niż 6 lat. Nie oznacza to jednak, że właściciele starszych nie mogą liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy. Szczególnie w przypadku klasyków. Wtedy trzeba jednak skorzystać z wyceny rzeczoznawcy samochodowego.