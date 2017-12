Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zakłada ona przeniesienie poboru opłat za przejazd po drogach krajowych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Obecnie robił to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na mocy tej regulacj, zmiana podmiotu pobierającego opłaty nastąpi od 3 listopada 2018 roku.



Do GITD przeniesione zostaną także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Obecnie dla GDDKiA robi to firma Kapsch, której kontrakt kończy się w listopadzie przyszłego roku.



Zgodnie z założeniem ustawy nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom z sektora prywatnego, zostanie ograniczony do minimum. To pozwoli na uniezależnienie poboru opłat od podmiotów trzecich.

Pobór opłat