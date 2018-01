Policja nie będzie sumować punktów karnych za wykroczenia na drodze - opisuje "Rzeczpospolita". To jedna z kilku zmian, które wejdą w życie 4 czerwca tego roku.

Nowelizacja prawa drogowego, dotycząca uruchomienia cyfrowej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0, została uchwalona w Sejmie w 2014 roku. Nowe przepisy miały pierwotnie wejść w życie 4 stycznia 2016 roku, następnie termin przełożono na 1 stycznia 2017 roku. Ostatecznie cyfrowa baza w okrojonej wersji wystartowała na początku listopada minionego roku, a wejście części przepisów przesunięto na 4 czerwca 2018 roku. Wtedy też wejdą rewolucyjne zmiany między innymi w systemie punktów karnych i egzaminów na prawo jazdy.

Jedną ze zmian opisuje wtorkowa "Rzeczpospolita". Jak czytamy w artykule, od czerwca 2018 roku podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi.

Dzisiaj takiego limitu nie ma.

"Nie oznacza to jednak, że 10 punktów to maksimum, co można dostać przy jednej kontroli. Zniknie jedynie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze" - wskazuje "Rz".

Bez sumowania punktów

Przykładowo: jeżeli za kierowcą jedzie nieoznakowany radiowóz i nagrywa jazdę z niedozwoloną prędkością na dłuższym odcinku drogi ze znakami różnych ograniczeń, to w takiej sytuacji kierowca dostanie punkty tylko za największe przekroczenie prędkości - opisuje dziennik.

Jeśli kierowca nie zastosuje się do dwóch lub więcej znaków o kodach od C05 do C11, karanych tymi samymi 5 punktami, to otrzyma karę za naruszenie z mniejszym kodem. Chodzi o: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w lewo i w prawo, nakaz jazdy oraz linia podwójna ciągła.

W przypadku niedostosowania się do obowiązku używania wymaganych prawem świateł (kod od G01 do G04), otrzyma punkty za naruszenie z największą liczbą punktów (od 2 do 4 pkt.).

Zmiany w prawie

Od czerwca wejdą także nowe przepisy w sprawie likwidacji punktów karnych. Kierowca, który przekroczy dopuszczalną ich liczbę, zostanie wysłany na obowiązkowy kurs reedukacyjny, po którym jego konto się wyzeruje.

Ponadto zmiany czekają tych, którzy dopiero zdadzą prawo jazdy po 4 czerwca. Dla nich istotny będzie okres pierwszych 8 miesięcy korzystania z uprawnień.

- W tym czasie kierowca będzie miał indywidualne ograniczenia prędkości. W obszarze zabudowanym będą wynosiły 50 kilometrów na godzinę, bez względu na rodzaj drogi. Poza obszarem zabudowanym będzie to 80 kilometrów na godzinę, a na autostradach 100 kilometrów na godzinę - wskazywał w rozmowie z TVN24 Leszek Rabsztyn z wrocławskiej Akademii Dobrej Jazdy.