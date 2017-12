2 stycznia 2018 roku zmienią się stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2 między Nowym Tomyślem a Koninem (województwo wielkopolskie). Samochody osobowe i motocykle zapłacą za przejazd 60 złotych, czyli o 3 złote więcej niż dotychczas.

Warto dodać, że koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.



Zmiana stawek opłat za przejazd ok. 150-kilometrowym odcinkiem A2 będzie wprowadzona 2 stycznia o godz. 6 rano. Obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech ok. 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, będzie wynosić 20 zł dla samochodów osobowych i motocykli.



Od stycznia wzrosną też opłaty za przejazd tą trasą pojazdów ponadnormatywnych.

Na remonty i spłatę kredytów

Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) Zofia Kwiatkowska poinformowała w piątek, że spółka przeznacza pieniądze uzyskane z opłat za przejazd m.in. na bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, na remonty a także na spłatę kredytów.



Przypomniała, że w 2018 roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy obwodnicy Poznania - poszerzenie o trzeci pas ruchu trzynastokilometrowego odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, oraz dobudowę i rozbudowę ekranów akustycznych. W przyszłym roku wzmacniana będzie też nawierzchnia autostrady na odcinku Poznań - Września.



- Podwyżka jest odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady, niezbędnych inwestycji oraz kosztów obsługi kredytów. Stawki za przejazd ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu - poinformowała Kwiatkowska.



Jak dodała, "ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT". - Naszych opłat nie można zatem porównywać ze stawkami na autostradach publicznych - podkreśliła Kwiatkowska.



Poprzednia podwyżka opłat miała miejsce w marcu 2017 roku. Za przejazd autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem kierowca auta osobowego płaci obecnie 57 zł - po 19 zł za przejazd każdym z trzech płatnych odcinków.