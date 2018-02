Niebieska nalepka dla aut elektrycznych, zielona dla napędzanych wodorem czy fioletowa dla autobusów zasilanych LNG - takie oznaczenia na szybach będą miały pojazdy, które będą mogły między innymi wjeżdżać do stref czystego transportu.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowany przez resort infrastruktury znajduje się obecnie w konsultacjach społecznych. Został on wydany w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wprowadziła specjalne oznakowanie dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi jak: wodór, energia elektryczna, sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG.

Będą to różnokolorowe nalepki, jakie użytkownicy będą umieszczać na przedniej szybie pojazdu. Będą one uprawniały do korzystania z przywilejów wynikających z tzw. ustawy o elektromobilności. Chodzi np. o możliwość wjazdu do stref czystego transportu, które mogą zostać utworzone w centrach miast przez samorządy. Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o elektromobilności - poda... zobacz więcej »

Rozporządzenie wprowadzi specjalne naklejki dla autobusów przystosowanych do zasilania gazem. Nalepka z napisem LPG oznaczać będzie autobus napędzany skroplonym gazem ropopochodnym; z napisem CNG - bus napędzany sprężonym gazem ziemnym; LNG - skroplonym gazem ziemnym.

Specjalne oznakowanie będą też miały "zwykłe" pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi.

Cztery rodzaje naklejek

Zgodnie z projektem rozporządzenia zielona naklejka z literą "H" oznaczać będzie, że samochód napędzany jest wodorem; niebieska z dwoma literami "EE" - samochód elektryczny; brązowa z "CNG" - oznaczać będzie pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym; fioletowa z napisem "LNG" - pojazd na skroplony gaz ziemny.

Jak czytamy w projekcie, naklejki dla pojazdów napędzanych prądem i wodorem wydawane mają być od 1 lipca br. do 31 grudnia 2019 roku. Po tym czasie, takie samochody będą miały specjalne tablice rejestracyjne, których wzór zostanie określony w innym rozporządzeniu.

Celem ustawy o elektromobilności jest upowszechnienie w Polsce transportu wykorzystującego paliwa alternatywne. Ma to nastąpić poprzez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania, wsparcie tych technologii w transporcie publicznym. Stworzenie podstaw przełoży się na szanse biznesowe dla polskich przedsiębiorców, wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego, wzrost innowacyjności gospodarki, w szczególności sektora energii.

Ustawa ma przyczynić się m.in do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza.