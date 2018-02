Młodzi kierowcy to szkodowi kierowcy - taką zasadę wyznają towarzystwa ubezpieczeniowe. W efekcie zdarza się, że za polisy tacy kierowcy płacą krocie. Rozwiązaniem może być zgoda na śledzenie stylu jazdy. - Młodym to się opłaca, bo płacą mniej i jeżdżą bezpieczniej - uważa Maciej Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Od czego zależy cena?

- Takie porównanie jest bez sensu, bo ceny polisy OC w ogóle nie powinno odnosić się do ceny pojazdu, bo my nie ubezpieczamy pojazdu. W ubezpieczeniu AC wartość naszego samochodu ma znaczenie, bo kiedy nam go ukradną, to chcemy aby odszkodowanie było adekwatne do wartości. W polisie OC ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną. Wartość auta nie ma tu nic do rzeczy - mówił Maciej Tarczyński i dodał, że wysokość polisy OC zależy od ryzyka spowodowania przez kierowcę wypadku.



- Dla ubezpieczyciela kosztem jest ewentualne odszkodowanie, które będzie musiał wypłacić jak kierowca spowoduje wypadek. A więc wszyscy kierowcy, którzy mają małe doświadczenie, jeżdżą nieostrożnie i po terenach, gdzie natężenie ruchu jest duże, zazwyczaj płacą więcej. Najważniejsza jest tutaj nasza historia szkodowa, czyli jak wiele w przeszłości spowodowaliśmy wypadków i kolizji - dodał.

Jest sposób

Gość TVN24 BiS mówił również, że młode osoby według statystyk powodują najwięcej śmiertelnych wypadków. - Z punktu widzenia wypłacanych odszkodowań są to wypadki najdroższe - mówił Tarczyński i dodał, że młodzi kierowcy są również najbardziej szkodowi, a to wpływa na cenę polisy.



- Młodzi kierowcy nie mają historii szkodowej, którą można udowodnić. Rozwiązaniem, w naszym kraju jeszcze rzadko stosowanym, jest np. śledzenie stylu jazdy kierowcy. Zdarza się, że osoby, które mimo młodego wieku jeżdżą bezpiecznie mogą liczyć na to, że nie zapłacą takiej składki za ubezpieczenie OC jaka wynikałaby z ich młodego wieku. Młodym osobom to często się opłaca, bo płacą mniej, ale i jeżdżą bezpieczniej - dodał.