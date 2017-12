Uruchamiamy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który do 2027 roku rząd zasili kwotą bliską pięciu miliardów złotych - zadeklarował w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Pieniądze z tego funduszu mają trafić między innymi na zakup elektrycznych autobusów, czy budowę infrastruktury.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapewnił na piątkowej konferencji prasowej, że skuteczna walka ze smogiem to priorytet tego rządu na najbliższe lata. - Czyste powietrze, to lepsze i dłuższe życie plus czysty zysk - zaznaczył.

Polska światowym liderem?

Wicepremier zwrócił uwagę, że walka o czyste powietrze to szansa na rozwinięcie w naszym kraju innowacyjnych technologii i wzmocnienie polskiej gospodarki.



Auta na prąd w Polsce. Będą ulgi podatkowe, darmowe parkowanie i jazda buspasami Darmowe parkowanie, ulgi w akcyzie czy tworzenie w miastach specjalnych stref cz... zobacz więcej » - W tym globalnym wyścigu konkurencyjnym nie zamierzamy być z tyłu, nie zamierzamy być w środku, chcemy być liderami, światowymi liderami, jeśli chodzi o program bezemisyjnego transportu publicznego - powiedział.



Gowin przypomniał, że rząd w czwartek przyjął projekt ustawy o elektromobilności. Zgodnie z nim samorządy będą mogły tworzyć strefy czystego transportu, gdzie poruszać by się mogły tylko pojazdy elektryczne. Projekt przewiduje ponadto zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy, zwolnienie firm i osób świadczących usługi ładowania tych samochodów z koncesji na obrót energią elektryczną



Projekt ma też stworzyć ramy prawne dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, ale też i innych paliw alternatywnych - LNG i CNG. Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę o rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W planach rządu do końca 2020 r. jest stworzenie sieci bazowej - ok. 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych. W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi.

Miliardy w funduszu