Ponad 196,3 milionów złotych kosztować będzie budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Rudnik nad Sanem" do węzła "Nisko Południe". Odcinek ten będzie miał około 6 km długości i będzie częścią trasy Via Carpatia.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka S19 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Przetarg

- Zaproponowana przez oferenta kwota to ponad 196,3 mln zł, termin realizacji zadania 34 miesiące, a okres gwarancji to 10 lat. Jeśli nie będzie złożonych odwołań od wyboru tej oferty i kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie pozytywna, to wkrótce podpisana zostanie umowa na tę inwestycję z wybraną firmą – dodała.



Odcinek S19 od węzła "Rudnik nad Sanem" do węzła "Nisko Południe" realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj".

Jak zaznaczyła Rarus, zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Czas realizacji

- Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. – podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.



Odcinek S19 między Rudnikiem a Niskiem będzie stanowił część trasy Via Carpatia. Jest to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Budowa dróg

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny. Całkowita długość Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km.



Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią Via Carpatia, będzie miała docelowo długość ok. 170 km.