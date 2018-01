Testowanie spalin na ludziach i małpach jest nieetyczne i niedopuszczalne - oświadczyła we wtorek w Brukseli unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, odnosząc się do informacji o praktykach stosowanych przez niemieckie koncerny samochodowe.

W swoim wpisie na Twitterze Bieńkowska podkreśliła, że są to rzeczy szczególnie niedopuszczalne w Europie w XXI wieku. "Rodzi się znowu pytanie: czy to wina tylko kilku jednostek czy raczej systemowy problem kultury korporacyjnej?" - pyta we wpisie Bieńkowska. "Czas inwestować w emisję zerową" - dodaje.

Testing #diesel #emissions on humans and monkeys is unethical and unacceptable for any European company in 21st century. Again: just the fault of a few individuals, or rather a systemic problem of company culture? Time to invest in zero emissions. #cleanairnow

