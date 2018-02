Prokuratura zajmie się sprawą umów na budowę autostrady A2 zawartych z firmą założoną przez Jana Kulczyka – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Śledztwo ma być prowadzone na polecenie ministra sprawiedliwości.

Śledczy mają wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do przyznania na 40 lat spółce Autostrada Wielkopolska koncesji, która daje jej prawo do nieograniczonego podwyższania opłat za przejazd autostradą. Kierowcy wolą drogę krajową od autostrady. Bo jest darmowa Droga Krajowa 92 nazywana jest „starą dwójką”. Wszystko przez to, że biegnie prz... zobacz więcej »

Polecenie ministra

"Mamy jedną z najdroższych czy wręcz najdroższą autostradę w Europie. Pieniądze z kieszeni kierowców płyną szerokim strumieniem do prywatnej spółki, a rząd nie jest w stanie powstrzymać kolejnych podwyżek. Chcę, żeby prokuratorzy ustalili, dlaczego za poprzednich rządów zgodzono się na tak skandaliczne warunki. Prokuratura ma zbadać, czy doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez państwowych urzędników, przez co narażone zostały interesy Skarbu Państwa i samych Polaków" – powiedział PAP minister Ziobro.

Jak wyjaśnił, śledztwo dotyczy m.in. budowy i zarządzania odcinkiem autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem.

Stawki za przejazd A2

Stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2 między Nowym Tomyślem a Koninem zmieniły się 2 stycznia 2018 roku. Obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech ok. 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, będzie wynosić 20 zł dla samochodów osobowych i motocykli. W sumie, przejazd ok. 150-kilometrowego odcinka A2 kosztuje kierowców 60 złotych, czyli o 3 złote więcej niż dotychczas.

Źródło: mapy Google Samochody osobowe i motocykle zapłacą za przejazd tym odcinkiem 60 złotych

Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) Zofia Kwiatkowska poinformowała, że spółka przeznacza pieniądze uzyskane z opłat za przejazd m.in. na bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, na remonty a także na spłatę kredytów.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kolejna podwyżka opłat za przejazd autostradą A2, zarządzaną przez Autostradę Wielkopolską, jest niezasadna - poinformował na początku roku Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu.

Jako pierwszy o prokuratorskim śledztwie poinformował portal tvp.info. Zbigniew Ziobro w rozmowie z PAP dodał, że przedmiotem postępowania jest też sprawa koncesji na odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Świeckiem. W tym przypadku opłaty za przejazd są niższe o połowę, ale spółka otrzymuje wielomilionowe rekompensaty z budżetu państwa, które gwarantują jej wysokie zyski.