PKN Orlen rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw - poinformował koncern w komunikacie. Kierowcy będą mieli możliwość naładowania aut elektrycznych na wybranych stacjach jeszcze w tym roku. Własne testy przeprowadza także inny kontrolowany przez państwo koncern - Polska Grupa Energetyczna.

O sprawie jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita". "Do gry o rynek e-tankowania włącza się największy koncern paliwowy. PKN Orlen w ramach pilotażu postawi na swoich stacjach 23 ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW. Pierwsze staną latem tego roku" - czytamy w dzienniku.

Wystarczy pół godziny

Doniesienia gazety potwierdził Orlen w informacji przesłanej dziennikarzom. Koncern poinformował, że na ładowarki ogłoszono już postępowanie zakupowe (tzw. RFP - request for proposal).

"Planowane punkty ładowania będą obsługiwać wszystkie typy pojazdów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Wszystkie punkty zostaną wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym. Stacja szybkiego ładowania o mocy 50 kW po stronie prądu stałego, pozwala na naładowanie akumulatorów pojazdu elektrycznego z poziomu 20 proc. do 80 proc. pojemności w około 20-30 minut" - dodano.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019, a pierwsze punkty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Konkretne lokalizacje zostaną podane w dalszej części postępowania zakupowego. Oprócz lokalizacji tranzytowych ładowarki pojawią się również pod siedzibami firmy w Płocku i Warszawie.



- Chcemy by w 2019 roku kierowcy korzystający z aut elektrycznych mogli przejechać przez całą Polskę głównymi szlakami komunikacyjnymi korzystając z naszych punktów ładowania - powiedział Wojciech Jasiński, prezes PKN ORLEN.

Także PGE

Swoją pierwszą ładowarkę, w Galerii Łódzkiej, postawiła już PGE. Koncern jest w trakcie uruchamiania kolejnych.

- Wiemy już, w czym samorządy mogą nam pomóc, a z czym musimy sobie poradzić sami, a także w jaki sposób poszukiwać lokalizacji. Wypracowaliśmy też odpowiednie wzorce umów - powiedział cytowany przez "Rz" prezes PGE Henryk Baranowski.