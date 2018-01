Od dziś obowiązują nowe zasady przewozu bagażu w samolotach linii Ryanair. Chodzi między innymi o liczbę walizek, jakie pasażer może zabrać na pokład samolotu.

We wrześniu ubiegłego roku Ryanair obniżył opłatę za przewóz bagażu ze 150 do 105 złotych. Ponadto, limit bagażu rejestrowanego został podniesiony z 15 do 20 kilogramów.



To jednak tylko część zmian. Od 15 stycznia weszły w życie także nowe zasady, które dotyczą liczby zabieranych ze sobą bagaży. Pierwotnie miały one obowiązywać od początku listopada.



Co się zmieni

Po zmianach jedynie pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład (priority), a więc Plus, Flexi Plus & Family Plus mogą podróżować z dwoma bagażami podręcznymi w kabinie: normalnym, o wymiarach 55x40x20 centymetrów i wadze do 10 kilogramów, co odpowiada rozmiarom małej walizeczki na kółkach tzw. kabinowej oraz małym - 35x20x20 centymetrów.



Pozostali podróżni na pokład samolotu mogą zabrać tylko jeden mały bagaż, a drugi, większy zostanie im odebrany przed bramkami i bezpłatnie przewieziony w luku bagażowym.



Gdy pasażer bez pierwszeństwa wejścia na pokład nie zgodzi się na przewóz bagażu w luku, nie może wejść na pokład, a koszty biletu nie zostaną zwrócone.



Pierwszeństwo wejścia na pokład kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Nowe zasady w Wizz Air

Przypomnijmy, że pod koniec października 2017 roku nową politykę bagażową wprowadził Wizz Air.

Po zmianach klienci taniego przewoźnika z Węgier mogą wnieść na pokład jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55x40x23 centymetrów. Jest on zawarty w cenie biletu.

Ponadto, Wizz Air wprowadził limit wagowy bagażu podręcznego, który wynosi 10 kilogramów. Od października Wizz Air obniżył obniży również limit wagowy dla bagażu rejestrowanego w niższej cenie - z 23 do 20 kilogramów.