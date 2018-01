Ryanair przypomina, że 15 stycznia wejdą w życie nowe zasady przewozu bagażu. Chodzi między innymi o liczbę walizek, jakie pasażer będzie mógł zabrać na pokład samolotu.

We wrześniu ubiegłego roku Ryanair obniżył opłatę za przewóz bagażu ze 150 do 105 złotych. Ponadto, limit bagażu rejestrowanego został podniesiony z 15 do 20 kilogramów.



To jednak tylko część zmian. Od 15 stycznia wejdą w życie także nowe zasady, które dotyczą liczby zabieranych ze sobą bagaży. Pierwotnie miały one obowiązywać od początku listopada.

Co się zmieni

Jedynie pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład (priority), a więc Plus, Flexi Plus & Family Plus będą podróżowali z dwoma bagażami podręcznymi w kabinie: normalnym, o wymiarach 55x40x20 centymetrów i wadze do 10 kilogramów, oraz małym - 35x20x20 centymetrów.



Pozostali podróżni na pokład samolotu będą mogli zabrać tylko jeden mały bagaż, a drugi, większy zostanie im odebrany przed bramkami i bezpłatnie przewieziony w luku bagażowym.



Gdy pasażer bez pierwszeństwa wejścia na pokład nie zgodzi się na przewóz bagażu w luku, nie będzie mógł wejść na pokład, a koszty biletu nie zostaną zwrócone.



Pierwszeństwo wejścia na pokład kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Nowe zasady w Wizz Air

Przypomnijmy, że pod koniec października 2017 roku nową politykę bagażową wprowadził Wizz Air.

Po zmianach klienci taniego przewoźnika z Węgier mogą wnieść na pokład jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55x40x23 centymetrów. Jest on zawarty w cenie biletu.

Ponadto, Wizz Air wprowadził limit wagowy bagażu podręcznego, który wynosi 10 kilogramów. Od października Wizz Air obniżył obniży również limit wagowy dla bagażu rejestrowanego w niższej cenie - z 23 do 20 kilogramów.