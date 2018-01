Na jakie filmowe premiery warto wybrać się do kina? Co nowego wydarzyło się w świecie teatru? O tym w kulturalnym przeglądzie w TVN24 BiS, opowiedziała Ewelina Woźnica z TVN24. Już jutro dowiemy się, kto dostanie jedne z najważniejszych nagród branży filmowej. Kto ma szanse na Złotego Globa? - W tym roku sytuacja jest trochę trudna, ale jeśli mówimy o tych, którzy otrzymali najwięcej nominacji, to na pewno film "Kształt wody" Guillermo del Toro. Meksykański reżyser ma aż siedem szans na otrzymanie statuetki - mówiła Ewelina Woźnica. Wskazała też, że jest polski akcent - film Doroty Kobieli "Twój Vincent". Jak podkreśliła Ewelina Woźnica, tegoroczna gala będzie wyjątkowa, ponieważ wiele gwiazd zapowiedziało, że ubierze się na czarno. To ich manifest przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu w branży filmowej.