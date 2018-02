Odtwórz: Winyle wracają do łask. Zobacz, co stoi za ich popularnością

To bez wątpienia koniec pewnej epoki. Popularne od lat 80. ubiegłego wieku płyty kompaktowe powoli odchodzą do lamusa, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez rosnącą popularność streamingu.

Best Buy, największa amerykańska sieć sklepów z elektroniką, z dniem 1 lipca 2018 roku przestanie sprzedawać płyty CD - donosi Billboard. Sprzedaż kompaktów generowała "tylko" 40 milionów dolarów rocznie.

Z kolei Target, inna z dużych amerykańskich sieci, zamiast kupować płyty CD w dużych ilościach i płacić za niesprzedane krążki, będzie płacić wytwórniom za CD tylko wtedy, gdy klienci je kupią.

Streaming górą

Gigant po trzydziestu latach wraca do winyli. I już liczy zyski Sony Music Entertainment ogłasza powrót do dawnych lat. Firma zapowiada, że po n... zobacz więcej » Takie ruchy nie powinny dziwić. Sprzedaż płyt CD ciągle spada ponieważ rosną przychody z usług strumieniowych. W 2016 toku, po raz pierwszy w historii, streaming wygenerował więcej pieniędzy w amerykańskim przemyśle muzycznym niż wszystkie inne formaty łącznie. W pierwszej połowie 2017 roku usługi przesyłania strumieniowego stanowiły 62 procent przychodów z amerykańskiego rynku muzycznego.

Płyta kompaktowa została opracowana wspólnie przez koncerny Philips i Sony pod koniec lat 70., a jej premiera odbyła się 17 sierpnia 1982. Pierwszą płytą, która pojawiła się w wersji CD była "The Visitors" grupy ABBA.

Producenci samochodów od lat zapowiadają schyłek płyt CD ponieważ nowe auta coraz rzadziej mają wbudowane ich odtwarzacze, a coraz większą popularnością cieszą się połączenia Bluetooth, USB lub usługi strumieniowe takie jak Spotify, Pandora i Apple Music.

Powrócą jak winyle i kasety?

- Płyty CD zdecydowanie straciły popularność - mówi Dave Whaley, kierownik jednego ze sklepów muzycznych w Pittsburghu i przyznaje jednocześnie, że rzadko zamawia nowe płyty. - Wciąż je sprzedajemy, ale najczęściej używane - dodaje. Ich ceny wahają się od 99 centów do 6 dolarów.



Best Buy poinformował, że jeszcze przez co najmniej dwa lata będzie sprzedawał winyle. Według Billboard stanowi to część zobowiązania podjętego wobec dostawców. Nie ulega jednak wątpliwości, że winyle powróciły z zaświatów. W 2016 roku ich sprzedaż w USA wzrosła o 3 proc.

Whaley podkreślił, że tak samo może być z płytami CD, które mogą powrócić w najbliższych dekadach. Podobnie stało się przecież z kasetami, których sprzedaż wzrosła w 2017 roku o 35 proc. i wyniosła 174 tysiące sztuk. Rok wcześniej w USA sprzedano 129 tys. kaset.