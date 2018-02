Willa za 250 mln dolarów. To rekord

Trzy wille, tyle samo basenów, lądowisko dla helikopterów i prestiżowa okolica. Na sprzedaż trafił właśnie kompleks położony na Riwierze Francuskiej o powierzchni niemal 30 hektarów. Cena? 65 milionów dolarów.

Posiadłość, położona wśród setek drzewek oliwnych, znajduje się w pobliżu zatoki Cannes i 15 minut jazdy samochodem od Promenade de la Croisette, słynnego bulwaru w Cannes, biegnącego wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego.

Co w środku?