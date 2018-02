Foto: Dobiega końca bogata kariera Daniel Day-Lewisa | Video: Ostatnia rola aktora wszech czasów. Na co wybrać się do kina?

Foto: UIP | Video: TVN24 BiS Foto: Dobiega końca bogata kariera Daniel Day-Lewisa | Video: Ostatnia rola aktora wszech czasów. Na co wybrać się do kina?

Odtwórz: Ostatnia rola aktora wszech czasów. Na co wybrać się do kina?

Jest zdobywcą trzech Oscarów za pierwszoplanowe role, a magazyn "Time" uznał go za aktora wszech czasów. Bogata kariera Daniela Day-Lewisa dobiega końca. - Wszystko wskazuje na to, że kreacja aktorska, którą możemy podziwiać w filmie "Nić widmo", to będzie jego ostatni film - mówi Ewelina Woźnica z TVN24. Poza premierą amerykańskiego dramatu, do kin wchodzi także film akcji "Czarna Pantera". - To przełomowa produkcja, dlatego że pierwszy raz w portfolio Marvela pojawił się taki film, który jest niemalże w stu procentach poświęcony czarnoskórym bohaterom - zauważa Woźnica. Kolejną propozycją jest też polski dramat "Pomiędzy słowami".