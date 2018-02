Aby zdobyć gwiazdkę Michelin trzeba po pierwsze wielkiej determinacji, pracowitości i geniuszu szefa kuchni. Po drugie trzeba stosować naprawdę najlepsze produkty, które na pewną nie mogą być mrożone. A po trzecie musi być innowacyjność, efekt zaskoczenia. Trzeba być twórczym, a nie odtwórczym - mówił w TVN24 BiS Krzysztof Janiszewski, współwłaściciel restauracji Senses, która posiada prestiżowe wyróżnienie.

Gwiazdki Michelin to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w gastronomii i marzenie restauratorów na całym świecie. W Polsce mają je tylko dwa lokale (po jednej gwiazdce), ale już samo znalezienie się w przewodniku Michelin jest dla każdej restauracji ogromnym wyróżnieniem.

Trzy kategorie

Jedna gwiazdka oznacza bardzo dobrą restaurację w swojej kategorii, dwie oznaczają rewelacyjną kuchnię wartą odwiedzenia, a trzy - wyjątkową kuchnię wartą specjalnej podróży.

Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje kolegialnie aż trzech inspektorów Michelin, którzy anonimowo składają wizyty.



- Pojawiają się znikąd, bez naszej wiedzy, w sposób nieoczekiwany i nieprzewidywalny. To może być każdy klient. Wielkim szczęściem jest, kiedy się ujawnią. Czasami się ujawniają po zapłaceniu rachunku, aby otrzymać możliwość przetwarzania danych bądź zasięgnąć więcej informacji na temat danego konceptu - powiedział Janiszewski.



Jak dodał, są to bardzo wnikliwe osoby, które znają się na jedzeniu, na smakach, teksturach i połączeniach. - Obserwują, czy dania są innowacyjne czy są skopiowane z innych konceptów obecnych już gdzieś indziej na świecie - mówił.

Nadrabiamy zaległości

Janiszewski pytany był też, dlaczego w Polsce tylko dwie restauracje posiadają jedną gwiazdkę Michelina, podczas gdy we Francji aż 28 restauracji posiada trzy gwiazdki.

- Odpowiedź jest prosta. 50 lat socjalizmu, niebytu w sieci gastronomii, spowodowało lekkie wytępienie, jeżeli chodzi o inicjatywy gastronomiczne na wyższym poziomie. Mamy dużą zaległość do nadrobienia. Polska nadrabia to i to bardzo szybko. W najbliższym czasie oczekujemy wysypu nowych szefów kuchni, którzy na pewno sprostają oczekiwaniom inspektorów Michelin. - odparł gość TVN24 BiS.