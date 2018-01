W 2018 roku czeka nas trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy. Mamy też kilka okazji do zaplanowania tak zwanych długich weekendów. Czasem wystarczą trzy dni urlopu, żeby mieć aż dziewięć dni wolnego z rzędu.

Po 1 stycznia kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy jest święto Trzech Króli. W tym roku wypada ono w sobotę. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Kolejne wolne dni

Planujesz podróż w 2018 roku? Sprawdź najpopularniejsze kierunki Wyspy Kanaryjskie, Egipt i kraje egzotyczne - to miejsca najchętniej wybierane p... zobacz więcej » Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy przypada w Wielkanoc - 1 kwietnia. Zgodnie z przepisami za święto przypadające w niedzielę pracownikom dodatkowy dzień wolnego niestety nie przysługuje. Na szczęście kolejny dzień wolny to Poniedziałek Wielkanocny (2 kwietnia).



Następna okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu będzie już w kolejnym miesiącu. Wszystko za sprawą przypadającego na wtorek (1 maja) Święta Pracy oraz na czwartek - Święta Narodowego Trzeciego Maja. W niedzielę 20 maja wypada Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), a w czwartek 31 maja - Boże Ciało.



Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę odpoczną również 15 sierpnia (środa), bo tego dnia wypada Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.



Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to 1 listopada (czwartek), kiedy wypada Wszystkich Świętych oraz 11 listopada (niedziela) - Święto Niepodległości. Do pracy nie pójdziemy również 25 i 26 grudnia (wtorek i środa), kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie.

Źródło: tvn24bis.pl Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 roku

Długie weekendy