Zegar Zagłady odlicza czas do katastrofy. Apokalipsa coraz bliżej

Wskazuje tylko dwie minuty do północy. Mowa o Doomsday Clock, czyli Zegarze Zagłady, który odlicza czas do światowej katastrofy. Pierwotnie, powstały w 1947 roku za sprawą naukowców z Uniwersytetu Chicagowskiego zegar, miał symbolizować ryzyko wojny nuklearnej. Obecnie ma odzwierciedlać także zagrożenie ze strony społeczeństwa i środowiska. Zegar Zagłady właśnie został po raz kolejny przesunięty bliżej północy, ponieważ - zdaniem naukowców - do apokalipsy jest coraz bliżej, a światowi przywódcy nie są w stanie sprostać problemom ludzkości i zagrożeniu ze strony Kim Dzong Una. Materiał programu "24 godziny" w TVN24 BiS.

