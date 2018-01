Zainteresowanie stronami porno w brytyjskim parlamencie. Zaskakujące statystyki

Średnio 160 razy dziennie - tyle razy próbowano w ubiegłym roku wchodzić na pornograficzne strony, z komputerów znajdujących się w brytyjskim parlamencie. To oficjalne dane przekazane na prośbę Press Association, zgodnie z prawem o wolności prasy. Od czerwcowych wyborów do października, czyli za okres za który zebrano opublikowane właśnie informacje, takich prób było niemal 25 tysięcy. Administracja parlamentu podała, że większość przypadków to tylko próby, w dodatku blokowane przez sieć instytucji. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

