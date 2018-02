To z pozoru nie ma sensu, ale tylko z pozoru. Mieszkające w Massachusstets małżeństwo Gallivanów od jakiegoś czasu dostaje niezamówione gadżety ze sklepu wysyłkowego. Przesyłki są opłacone i nie ma na nich adresu zwrotnego, więc nie można ich odesłać. Po bliższym zbadaniu sprawy, okazało się, że za historią stoją producenci z Chin. Dostarczają towar do prawdziwych ludzi i dzięki temu mają podstawę, by na fałszywym profilu internetowym tworzyć pozytywne recenzje. A to nieuczciwa metoda przyciągnięcia innych klientów. Procederu na razie nie udało się powstrzymać. Materiał programu "24 godziny" w TVN24 BiS.

