Foto: We francuskich celach więziennych będą telefony | Video: Telefon w każdej celi. Tak będzie we Francji

Foto: Shutterstock | Video: tvn24bis Foto: We francuskich celach więziennych będą telefony | Video: Telefon w każdej celi. Tak będzie we Francji

Odtwórz: Telefon w każdej celi. Tak będzie we Francji

W każdej więziennej celi we Francji będzie telefon dla więźniów. Rozpoczęto przetarg, który ma wyłonić wykonawcę usługi. Potrzeba około 50 tysięcy aparatów, bo tyle cel jest we francuskich zakładach karnych. Instalacja ma ruszyć z końcem tego roku. Decyzję poprzedził półtoraroczny pilotaż w jednym z więzień. Władze chcą, aby osadzeni utrzymywali kontakty z najbliższymi, co ma ułatwić życie po wyjściu zza krat.

Program "24 godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS.