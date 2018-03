Foto: Rówieśnicy wojny w Syrii idą do szkoły. Program "24 godziny" | Video: Rówieśnicy wojny w Syrii idą do szkoły

To, jak długo trwa konflikt syryjski najlepiej widać po dorastających dzieciach. Mohammad ma 7 lat, urodził się tuż przed wybuchem walki i jest już wojennym inwalidą – stracił lewą dłoń. Razem z rodzicami uciekł z opanowanej przez islamistów Palmiry. Żyje w Libanie i właśnie poszedł do szkoły. To tylko jedno z około miliona dzieci, które nie znają swojego kraju z czasów pokoju.

