Rosja zapowiada, że jest gotowa by odłączyć się od globalnego internetu. Doradca prezydenta Władimira Putina do spraw internetu German Klimenko zaznacza, że nie będzie to łatwy proces, ale Rosja ma już techniczne możliwości, by wyjąć wtyczkę od światowej sieci. W ten sposób Rosja chce zapobiegać "niepożądanym działaniom z zewnątrz". Materiał programu "24 Godziny" TVN24 BiS.

