Przełomowe odkrycie? To może zmienić wiedzę o przeszłości naszego gatunku

Kawałek szczęki i zęby należące do przedstawiciela Homo sapiens - to najnowsze znalezisko w jednej z jaskiń w rejonie Góry Karmel w Izraelu. Kilka metod datowania pozwoliło oszacować wiek znaleziska nawet na 200 tysięcy lat. Zdaniem naukowców z Tel Awiwu oznaczałoby to, że praprzodkowie współczesnych ludzi ruszyli poza Afrykę 50 tysięcy lat wcześniej, niż dotąd sądzono. Badania wykazały też, że Homo sapiens był już wtedy sprawnym myśliwym i umiał rozpalać ogień. Jednak sceptycy mówią, że badania nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

