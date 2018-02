Problemy Pierce’a Brosnana w Indiach. Poszło o reklamę odświeżacza oddechu

Aktor znany między innymi z kilku występów w roli Jamesa Bonda ma się wytłumaczyć hinduskim władzom z udziału w reklamie. Kontrowersje wzbudziło to, że reklamował popularny w Indiach produkt na odświeżanie oddechu. Niektóre jego odmiany są robione z pochodnych tytoniu, inne z orzechów uznawanych za rakotwórcze. Reklamy takich produktów są w Indiach zabronione. Aktor dostał 10 dni na osobiste złożenie wyjaśnień. Nie pomogło wydanie oświadczenia, że został wprowadzony w błąd, co do specyfiki produktu. Władze w Delhi chcą wyjaśnień bezpośrednio od Brosnana i przypominają mu o sankcjach za złamania prawa. Są to nawet dwa lata więzienia. Materiał programu "24 godziny" w TVN24 BiS.

