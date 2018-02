Foto: Listonosz bije rekordy | Video: Praca w ekstremalnych warunkach. "Jem to co mam pod ręką, śnieg"

Han Bangxu jest jedynym listonoszem pracującym w chińskim regionie Beijiang. Swój zawód wykonuje od 30 lat i ma nadzieję, że będzie to robił jeszcze co najmniej kilka lat. Praca nie jest łatwa. Temperatura w regionie spada do -45 stopni Celsjusza. Bangxu samotnie musi przedzierać się z korespondencją przez mroźne pustkowie nie biorąc przy tym jedzenia. - Jem to co mam pod ręką, śnieg - mówi. Listonosz twierdzi, że sam dostarczył już ludziom 200 tysięcy paczek. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

