Olbrzymia wygrana w loterii i duże kłopoty. "Popełniłam błąd"

Amerykanka ze stanu New Hampshire nie zastrzegła sobie prawa do anonimowości wysyłając los na loterii. Teraz chce na drodze sądowej uzyskać zgodę na zmianę decyzji. Uważa, że powinna mieć prawo do zachowania swoich danych w tajemnicy, bo chodzi o jej bezpieczeństwo. Jeśli wygra przed sądem, będzie to znaczący precedens, bo w USA podawanie danych zwycięzców loterii jest zgodne z prawem. Więcej w programie "24 godziny" mówił Patrycjusz Wyżga.

