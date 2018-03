Naukowcy szukają sposobu na zagrażającą Ziemi asteroidę

Hammer – to skrótowa nazwa pojazdu kosmicznego, który ma zapobiec zderzeniu asteroidy z Ziemią. Naukowcy z NASA i innych instytucji opracowali już koncepcję projektu, którego pełna nazwa w tłumaczeniu na polski oznacza: Hiperszybki Pojazd Reagowania na Zagrożenie Asteroidą. Do rozbicia mniejszych obiektów ma być użyte rzeczywiście coś w rodzaju młota (hammer - ang.), ale większe asteroidy mają być niszczone ładunkiem jądrowym. Wprawdzie, jak wynika z obliczeń, największe zagrożenie może nastąpić dopiero po 2100 roku, ale nie jest wcale iluzoryczne - prawdopodobieństwo jest zbliżone do trafienia „4” w Lotto. O szczegółach w programie "24 Godziny" opowiadał Mateusz Walczak.

