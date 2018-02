Kolekcjonerski strzał w dziesiątkę. Posklejał imbryk i zgarnął fortunę

Brytyjski kolekcjoner starej porcelany kupił uszkodzony imbryk do herbaty. Dwa lata temu zapłacił za niego 15 funtów. Posklejał go i wystawił na aukcji. Gdy naczynie ujrzeli amerykańscy specjaliści, nie zawahali się wydać na nie aż 575 tysięcy funtów, bo okazało się, że to niezwykle rzadki okaz. Imbryk wyprodukowała bowiem manufaktura Johna Bartlama, pierwsza działająca w USA w XVIII wieku. Posklejany dzbanek dołączy do kolekcji nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Więcej w programie "24 godziny" w TVN24 BiS.

Program "24 godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS.