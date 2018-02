Jedno z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie. Niezwykłe muzeum

Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana to jedno z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie. Przez 24 godziny na dobę strażnicy bacznie strzegą, by nikt nie próbował przedostać się na terytorium sąsiada. Strefa ma szerokość czterech kilometrów, długość ponad 230 kilometrów i doczekała się nawet swojego muzeum, które znajduje się po stronie Korei Południowej. Kurator placówki Noh Yeonsoo ma nadzieję, że pewnego dnia istnienie linii demarkacyjnej przejdzie jednak do historii. - Zimowe Igrzyska Olimpijskie mogą przyczynić się poprawy relacji - uważa. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

