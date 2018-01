"Drugie życie" dzięki zamrożeniu? "W ciągu dekady"

Za dziesięć lat uda się przywrócić do życia zamrożone ciała martwych ludzi - uważa Denis Kowalski, prezes firmy Cryonics Institute, która świadczy usługi z zakresu krioniki, czyli głębokiego zamrażania ludzkich ciał.

Obecnie na całym świecie przechowywanych jest 350 głęboko zamrożonych ciał. Kolejne dwa tysiące osób już zapisało się na zabieg zamrożenia po śmierci. Wierzą one, że przyszłości pojawi się technologia, która da im "drugie życie".

Technologia przyszłości?

Taką nadzieję daje im już dziś Denis Kowalski, szef firmy Cryonics Institute, który uważa, że obecnie powszechnie używane są technologie, które kiedyś były "nie do pomyślenia". Dlatego jego zdaniem prawdopodobne jest, że w bliskiej przyszłości pojawią się rozwiązania pozwalające przywrócić do życia zamrożone ciała martwych ludzi.



Obecnie w siedzibie Cryonics Institute zmagazynowanych jest 160 ciał zamrożonych w ciekłym azocie. Jak wygląda proces przygotowania ciała do zamrożenia? Bardzo ważne jest, aby po zatrzymaniu akcji serca bardzo szybko (w ciągu 2-15 minut) schłodzić ciało i wstrzyknąć w nie płyn, który zapobiega krzepnięciu krwi.



Następnie ciało ochładzane jest do temperatury zera stopni Celsjusza. Kolejny krok to usunięcie całej krwi oraz zastąpienie jej roztworem, który nie zamarza w bardzo niskich temperaturach. Ostatni krok to przechowywanie cała w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza.

Ile to kosztuje?

Cryonics Institute za swoją usługę życzy sobie 119 tysięcy złotych. Nieco więcej zapłacimy w firmie Kriorus (128 tysięcy złotych).



Czy warto inwestować takie pieniądze w zamrożenie swojego ciała? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Warto jednak zapytać o to jakie są szanse powodzenia i obudzenia się po śmierci? Zdaniem wielu naukowców praktycznie żadne. Ich zdaniem jest tak, bo serce i nerki nigdy dotąd nie zostały pomyślnie zamrożone i rozmrożone.