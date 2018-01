Dopłaty i darmowe parkowanie. Elektryczna rewolucja na Słowacji

Pięć tysięcy euro dopłaty, zwolnienie z opłat za autostrady czy parkowanie w miastach - to ma zachęcić Słowaków do przesiadki do aut elektrycznych. W tym roku u naszych południowych sąsiadów ma przybyć 25 tysięcy takich pojazdów. Część z tej liczby będą stanowiły służbowe pojazdy instytucji państwowych i samorządowych. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

