Bitcoin ma swój pomnik

Kryptowaluta doczekała się poświęconego jej pomnika. Co ciekawe zbudowano go w Słowenii. Symbol bitcoina umieszczono na nowo wybudowanym rondzie w miejscowości Kranj. Jak poinformował burmistrz, wyboru dokonali sami mieszkańcy, a Kranj to miejscowość, gdzie siedzibę ma kilka firm technologicznych, więc taki wystrój ronda wszystkim wydał się jak najbardziej odpowiedni. Więcej w programie "24 Godziny" w TVN24 BiS.

