Atrakcja dla odważnych. Najdłuższy na świecie szklany most zawisł nad przepaścią

Nowa atrakcja turystyczna w Chinach została zbudowana nad przepaścią. Od spojrzenia 200 metrów w dół niektórym kręci się w głowie i potrzebują pomocy specjalnych asystentów. Do przejścia jest prawie pół kilometra. Otwarty właśnie w chińskiej prowincji Hebei szklany most jest najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Zobacz materiał programu "24 Godziny".

To atrakcja tylko dla odważnych. Szklana konstrukcja, która powstała w chińskiej prowincji Hebei, ma 488 metrów długości i jest najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Widoki z mostu zapierają dech w piersiach, ale od znajdującej się pod nim ogromnej przepaści niektórym ze strachu nogi odmawiają posłuszeństwa. Takim osobom w przejściu na drugą stroną pomagają specjalni asystenci.

Turystyczna atrakcja

- Przeszliśmy od początku mostu do jego środka. Kiedy spojrzeliśmy w dół, okazało się, że podłoga jest całkowicie przejrzysta a do dna przepaści było około 200 metrów. To robi wrażenie. Nie żałujemy wspinaczki. Było warto zobaczyć to na własne oczy - mówi jeden z turystów, który przemierzył most.



Most jest w stanie utrzymać ciężar nawet 3 tysięcy ludzi. Jednak, aby zapewnić 100-procentowe bezpieczeństwo, organizatorzy przeprawy wpuszczają turystów stopniowo. - Jednocześnie jest to maksymalnie 600 osób - zapewnia Yang Shaobo, wiceszef Hebei Bailu Group i dodaje, że pracownicy obsługi pilnują obu wejść i prawidłowej liczby ludzi. - Most codziennie sprawdzają też inżynierowie. To naprawdę bezpieczny most - podkreśla Shaobo.

