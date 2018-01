Aktorka z "trzema nogami" na okładce prestiżowego magazynu

To miała być tradycyjna okładka ze zdjęciem gwiazd show biznesu. Okładka "Vanity Fair" okazała się jednak mniej tradycyjna, niż można było się spodziewać. Na zdjęciu widać aktorkę Reese Witherspoon z dodatkową nogą. Po lawinie komentarzy magazyn znalazł wytłumaczenie dla niefortunnego zdjęcia. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

Gwiazda pokazała, że ma poczucie humoru. Witherspoon we wpisie na Twitterze wyraziła nadzieję, że mimo iż ma trzecią nogę, fani zaakceptują ją taką, jaka jest.

Co ciekawe, aktorka nie była jedyną osobą, która otrzymała dodatkową część ciała. BBC zwraca uwagę, że na zdjęciu zakulisowym, które zostało już wprawdzie usunięte ze strony internetowej "Vanity Fair", Oprah Winfrey miała trzecią rękę.





where do you hide your third hand? and why you just showed it now? pic.twitter.com/ympDHTBZMz — elena alvarez ODAAT TODAY (@morristewart) 25 stycznia 2018





Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) 26 stycznia 2018

Także ona odniosła się do tej sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Winfrey napisała w odpowiedzi na wpis Reese Witherspoon, że akceptuje nowy wygląd aktorki, jednocześnie wyrażając nadzieję, że tak samo aktorka zaakceptuje jej trzecią rękę.







I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 stycznia 2018

Głos po wpadce zabrał także sam magazyn. Jak podaje BBC, według "Vanity Fair" trzecia noga aktorki to tak naprawdę w rzeczywistości "podszewka jej sukienki". W przypadku Winfrey przyznano, że dokonano korekty na stronie.





As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯\_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 stycznia 2018

Rzecznik magazynu w rozmowie z "The Hollywood Reporter" dodatkowo poinformował, że mimo wykonanych zdjęć i przeprowadzonego wywiadu - jeszcze przed publikacją - z okładki usunięto Jamesa Franco.

- Podjęliśmy decyzję, aby nie włączać Jamesa Franco do okładki, gdy dowiedzieliśmy się o zarzutach przeciwko niemu - powiedział. Chodzi o oskarżenia o molestowanie seksualne.

Nie było jednak potrzeby wykonywania kolejnej sesji, ponieważ osoby znajdujące się na okładce były fotografowane osobno w małych grupach.

